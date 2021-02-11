14歲智障童院舍墮斃死因研訊　社署規定護理員院友比例1對40　官質疑不妥「正常人都算好多，何況中度傷殘」 (18:15)

案發時任職殘疾人士院舍牌照事務處的郭永一稱，事主梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日墮樓後，署方建議院舍進行環境檢查，包括加裝窗花及鎖門、評估其他院友情緒等，並於同月31日向院舍發出警告信。他表示，社署實務守則並非禁止院舍房間上鎖，而是禁止用掛鎖（Pad Lock），稱空置的房應關上鎖，「無理由打開晒任由院友出出入入」。

郭永一亦稱，根據社署要求，每40名院友需要一名助理員或護理員，每60人則要一名保健員，換言之當時共91人入住、合共兩層的康橋之家每天要有6人上班，即一名主管、3名助理員及護理員、2名保健員，但他說守則「冇寫到明分樓層」。至於職員有時會外出工作，他則稱「人係流動嘅」。

死因裁判官黃偉權表示，梁子駿由醫生評為需要中度照顧，在學校更被安排一對一照顧，反問郭永一稱，當時社署是否不覺得「1對40（助理員或護理員）」有不妥當之處，郭永一稱社署只會根據醫生評定的程度作院舍安排，「剔咗中度（照顧）去中度（院舍），就係合理嘅安排」。

法醫：無證據顯示事主被捏死後墮樓或被推落樓

政府法醫傅家聰表示，事主身上共有25處新造成的擦傷、瘀傷及裂傷等，包括額頭、手腳、人中等，其中肺部有數處深層瘀傷、心臟裂傷、脾臟裂傷出血是嚴重致命的傷勢，並認為事主直接死亡原因是多處受傷，與高處墮下傷勢脗合，但無證據顯示他生前被捏死才墮樓或被人推落樓。聆訊下周一（5月3日）續。

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