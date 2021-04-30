12港人案丨回港9人加控妨礙司法公正　辯方投訴昨看新聞方知今午提堂 (17:00)

本案的9名被告依次為無業廖子文（18歲）、技術員鄭子豪（19歲）、學生張俊富（24歲）、運輸工人張銘裕（21歲）、學生嚴文謙（22歲）、無業黃臨福（17歲）、無業黃偉然（30歲）、測量員李子賢（31歲）、學生郭子麟（19歲）。各被告離開時，庭上多名家屬及旁聽者向他們大呼「加油」、「撐住」等，數名被告有揮手回應。

代表黃臨福的大律師吳宗鑾指出，雖知道警方在本周三（4月28日）已在壁屋懲教所拘捕黃臨福及錄口供，但他們整個律師團隊於昨日（4月29日）看新聞時才知道本案於今午提堂，急忙查問下直至今早仍未知本案在哪個法院提堂，認為安排不理想。惟主任裁判官羅德泉稱，應向有關部門直接投訴。

控罪指稱，9名被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同「廢中」、「思典（別名大媽、姑姐或Sister）」、「Zizi」及其他人，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即通過導致9名被告及喬映瑜、鄧棨然及李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止及阻礙對香港警務處的調查或因該調查而引發或可能引起的刑事訴訟。

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