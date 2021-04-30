港首現10宗印度流行雙重變種病毒株病例　確診者全自印度 (16:21)

蕭傑恒相信，印度株可能較目前本港流行的「B.1.36.27」病毒株傳播力更高，至於會否比帶N501Y變種病毒株更具傳播力，目前未知。

蕭傑恒說，上述10名帶印度株的確診者全部由印度抵港，當中7宗個案均是乘搭4月4日航班UK6395。翻查資料，該航班至今已有58人抵港後確診。蕭傑恒相信，該航班上可能有很多帶印度株的個案，在當地受感染後來港。另外，有一人是4月9日乘AI1314抵港，兩人仍待與當局確認資料。據蕭傑恒所知，他們分別入住西營盤和北角的華美達酒店，以及灣仔帝盛酒店。蕭傑恒稱暫未有證據顯示，出現了航班或檢疫酒店交叉感染印度株。

蕭傑恒亦稱，上述10宗個案的印度株均不帶N501Y和E484K變種基因，因此透過衛生防護中心原有的快速測試無法驗出，要透過基因測序才分析到。據他所知，當局正用新的、可驗L452R變種基因的檢測翻查確診個案，而他的團隊早前為部分本地個案做過基因排序，包括早前屯門的一些確診個案，暫未在本地個案發現印度株。