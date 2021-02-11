理大女生管汽油彈囚3年2個月　官：被告犯案空有熱誠缺乏智慧【附求情信節錄】 (16:10)

被告楊泳茹（23歲）案發時為理工大學土地測量及地理資訊學系三年級學生，至今已還押17個月。她早前承認於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。被告因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪留檔法庭不予起訴。

法官葉佐文引述被告的求情信指出，她犯案時空有一腔熱誠，缺乏智慧下想改變令人無奈的社會，籲他人日後用溫柔、良善和堅定的心面對將來。

葉官表示，本案涉及為數不少的汽油彈，屬危險的易燃物品，當時放置於多層商住大廈內，有火警的危險，性質嚴重，形容被告以身試法要承受很大代價，加上她與另外4人有計劃地犯案，遂以4年9個月為量刑起點，因被告認罪減刑至3年2個月。

以下是被告求情信節錄：

「大時代中，多數人都在類近我的年紀，便要承受這份世間無奈，令人傷痛。除了接受，我們別無他選，但，我仍希望以自身經歷鼓勵同道，要以溫柔，良善和堅定的心去面對一切未知。這條受苦而邁向成長的路上，我一直和你們同行，我們都不孤單。

監禁、失去自由，是可怕的，但最可怕的是，連自己也放棄了自己。若果說『案發後，被告測量師夢碎，前途盡毁，失去對未來憧憬』，未免過於煽情和悲觀。誠然，我面臨人生中巨變，但，亦是令人變得成熟睿智的磨練。未來，有家人朋友，有學業事業；還有夢想和希望。不必為我傷心或擔心，我定必以更好的面貌和各位再次相見。」

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