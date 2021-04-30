佔中九子案定罪及刑期上訴遭駁回【判辭重點】 (15:18)

判辭重點如下：

．對於上訴方質疑控罪將兩個不同的協議，即原定2014年10月1日佔中協議，與2014年9月28日宣布進行的修訂版佔中協議，放在同一條控罪提訴的正當性，上訴庭表示不同意，並指出控罪清晰直接，將三子由開始計劃至自首的整件事完全覆蓋，而且兩個版本的佔中計劃實為同一個協議，要旨均是「透過不合法阻礙中環或附近地方的公眾地方及道路造成公眾妨擾」，即使兩計劃的舉行地點分別在遮打道和添美道，仍屬中環或附近地方，並同意原審法官認為其他在主題、參與者的分別亦屬微不足道

．同意原審法官所指三子更改原定協議為「乘勢以上」，認為他們一定能預計並知道佔中所造成的妨礙程度

．原審用了22天，涉及9名被告、8名資深大律師及12名大律師，此情況下原審法官亦非常明顯地透過其詳盡及完整的論證，將大量案情及法律上議題妥善處理，看不到原審法官在案情或法律上有任何犯錯之處

．就戴耀廷及黃浩銘的刑期上訴，上訴庭指出原審法官已因戴耀廷的良好品格而給予兩個月刑期扣減，同時考慮到指控戴耀廷的證據及其欠缺悔意，加上佔中是有決心及毅力的示威以癱瘓香港中心的主要幹道數周，迫使政府改變主意，卻同時對市民造成維持生計的不便，因此認為兩人減刑空間已盡

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