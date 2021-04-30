明愛醫生涉串謀轉介病人至私人診所罪脫　官︰屬醫管局內部紀律問題 (15:00)

3名被告依次為邱承建（40歲）、兄弟朱東麒（46歲）及朱東恒（43歲），現已離開明愛醫院。3人共同面對一項串謀犯公職人員行為失當罪，朱氏兄弟則各自被控串謀邱承建干犯公職人員行為失當罪；邱承建另被控一項盜竊罪，涉及盜竊醫院藥物。

針對控罪元素，控方早前指控被告將病人轉介至涉案私人診所，做法涉及利益衝突，辯方提出反對。法官林偉權今採納辯方的說法，表示本案控罪沒有涵蓋利益衝突的元素，不應納入考慮。

就本案案情，林官認為控方有責任證明3名被告有意串謀轉介病人，以及安排邱承建從事外診工作；但考慮到案中證據，控方不足以證明眾被告明知故犯，遂裁定3項串謀公職人員行為失當罪不成立。至於餘下的盜竊罪，林官表示控方依賴醫院病人助理趙佩雯作為證人的供辭，但趙佩雯並不誠實可靠，遂裁定盜竊罪不成立。

辯方隨即提出訟費申請，林官反問「被告如果清楚閱讀僱主（醫管局）的守則，本案會否發生呢？」辯方表示需時考慮，將訟費申請押後處理。