東涌映灣園撤離至今午未完成　寵物急尋棲身之所 (13:45)

由於居民人數眾多，撤離至今中午仍未完成。本報中午再到現場了解，大批居民仍在地下帳篷接受檢測，獲分配白色手帶及登記後，再分成每十多人一組登上旅遊巴撤離，漁護署則派員到場接走部分未能尋獲棲身之所的寵物，撤離工作目前仍未完成。映灣園附近東涌北公園流動採樣站則大排長龍，有逾200人輪候。

「狗狗宿一宵」負責人蘇小姐表示，映灣園11座其中一戶家庭曾到其收容所領養幼犬Max，故昨晚緊急撤離時協助該住戶暫時照顧Max。蘇稱當時該住戶稱受封區影響，惟半小時後接獲政府通知需撤離，令狗主感徬徨，認為政府撤離過急做法離譜。她形容Max較為膽小，若交由漁護署看管或會有陰影，幸政府容許交由親友接走，目前要密切留意Max的狀況。

專營緊急寵物救援的「一寵愛」負責人豪哥表示，映灣園昨晚緊急撤離時接獲數名相熟住戶求助，需緊急把家中寵物暫託，他抵達初時未發現漁護署人員在場，僅由在場警員及檢疫人員協助安排接送動物。

他稱政府於深夜決定撤離，當時大部分寵物酒店均已關門，不少住戶均感徬徨，遂向專營緊急寵物救援求助，現場大部分寵物由住戶親友接走，他則協助住戶把3隻貓送往其親友暫託，另有2隻狗需交由豪哥暫時照顧。豪哥說2隻狗來自2個家庭，狗狗初時有感到害怕，目前情況已安定下來，2個家庭亦已驗出陰性結果，待隔離完畢後再安排狗狗回到主人身邊。

新冠肺炎 相關報道：

本地不明變種病毒首例 許樹昌：若未來兩周確診急升 意味踏入第五波疫情

本地不明變種病毒首例 菲傭中招 居東涌病發後留社區5天 防護中心：非常緊張