24民主派涉六四非法集結　官質疑控方案情提「五大訴求，缺一不可」等口號　控方同意刪除 (13:15)

黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚和梁凱晴承認一項明知而參與未經批准集結罪，其承認的案情稱，支聯會秘書蔡耀昌於2020年4月向警方申請在維園舉辦六四集會，衛生署鑑於新型冠狀病毒疫情，不建議舉行有關公眾集會，警方6月1日發出反對通知書，支聯會沒提出上訴。

案發當日下午，警方在維園一帶廣播，宣布警方反對維園內公眾集會，參加者將干犯參與未經批准集結罪和限聚令。康文署亦宣布維園內禁止8人以上的聚集，足球場因疫情關閉，公眾不得進入。

傍晚近6時半，群眾開始在維園聚集，李卓人帶領群眾步入足球場，黃之鋒和岑敖暉亦由告士打道和記利佐治街交界進入維園。有人曾將足球場的鐵馬移開，讓群眾進入球場，場內人數漸多，大多數身穿黑衣和手持蠟燭。

眾被告同樣身穿黑衣坐在球場內，並手持蠟燭，群眾呼喊口號。黃之鋒曾受訪，以及連同岑敖暉與市民合照，眾被告亦曾與李卓人談話。

至晚上約8時，梁凱晴連同袁嘉蔚向李卓人遞上白花，李卓人用大聲公要求群眾悼念，現場靜默約一分鐘。李卓人後來帶領呼喊口號、唱歌和高舉蠟燭、播放六四影片、發表演說，以及與他人焚燒弔唁冊。李卓人於晚上近9時宣布集會結束。

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