新冠肺炎｜染變種病毒外傭相關5地點強檢　菲抵港一航班免檢疫者強制檢測 (23:59)

任何在以下所示指定日期，身處以下地點的人，須於5月1日或之前接受檢測。

N501Y變種病毒株感染者曾身處的地方

．大嶼山東涌富東街6號富東廣場（包括富東街市）（4月9日至4月29日）

．青衣青綠街5號聖多默宗徒堂（4月11日或4月18日）

．大嶼山東涌文東路55號文東路公園（4月11日、4月18日或4月25日）

．大嶼山東涌健東路1號映灣坊1樓22-23號鋪Fusion（4月12日或4月16日）

．大嶼山東涌達東路18-20號及文東路41號東薈城（只包括商場）（4月25日）

任何在2021年4月14日，曾乘搭以下航班的人，須於4月30日或之前接受檢測：

．航班編號CX906由菲律賓抵港的民航客機

任何在2021年4月16日至4月29日期間，曾身處以下地點超過兩小時的人，須於5月1日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染的學校

．沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校

．天水圍第102區第4期（2號校舍）中華基督教青年會小學

．沙田瀝源邨聖公會主風小學

．沙田石門安睦里1號基督教國際學校（小學部）

．土瓜灣農圃道2號保良局林文燦英文小學

．土瓜灣上鄉道24號保良局林文燦英文小學

．屯門建生邨泰生樓地下建生浸信會白普理幼兒園

．屯門建生邨康生樓A及B翼地下路德會建生幼稚園

．大埔太和邨新和樓地下基督教宣道會太和幼稚園

其他較早到期的強制檢測公告

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