疫苗氣泡｜酒吧准復業蘭桂坊人流不多　未打針顧客全程站舖外沒被查針卡安心出行 (23:16)

記者以顧客身分到訪酒吧，並詢問沒持針卡下能否光顧，多間酒吧均稱如沒接種紀錄不會招待。

政府提供手機應用程式予酒吧掃描顧客針卡，但現時該程式只能在Android手機使用，有外籍酒吧員工因只有iPhone，今天（29日）暫時會以人手檢查針卡。被問到如何核實針卡真偽，他稱會核對顧客的身分證，如果顧客不肯出示身分證便不會招待。

食環署聯同警方晚上近7時派員巡查蘭桂坊一帶的店舖，並詢問食肆選擇以哪種模式營運，再將列明店舖地址、牌照號碼及所選營運模式的表格交予負責人，並要求張貼於食肆門外。現場所見，蘭桂坊一帶的食肆絕大部分均選擇以C類營運，即員工要接種最少一劑疫苗，顧客要使用安心出行。

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