新冠肺炎｜華大每小時採30樣本遭質疑太快　回應稱會提醒員工以採樣質素為依歸 (22:36)

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，若採樣員要兩分鐘採一個樣本，難以做好防感染措施；政府有責監管承辦商採樣質素，建議派人實地視察，或參考商界「神秘顧客」做法派人檢測。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，採樣員最好由登記或註冊護士、有經驗的實驗室技術員做，樣本質素視乎採樣的位置和時間等，憂由「新手」做或出問題，如有誤可影響驗出病毒的機率。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷亦指出，採樣是醫療程序，應由有採樣經驗的醫護人員進行；如非醫護，有事亦難投訴跟進。他表示，根據他去年參與全民自願檢測服務經驗，一小時能為8至10人取樣，熟手人員可每小時12人。

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