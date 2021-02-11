東涌映灣園外傭染變種新冠病毒　第11座全座撤離　僱主10月大女兒同染疫 (21:35)

衛生防護中心總監林文健指出，外傭是首宗本地感染且源頭不明的變種新冠病毒個案，他形容本港疫情形勢險峻。

政府今晚已將映灣園悅濤軒第11座列為「受限區域」，封區強制檢測。歐家榮表示，染疫外傭4月23日開始咳，4月26日向映灣園一私家醫生求醫，翌日到東涌北公園流動檢測站採樣，今日確診。以下5類人因此會被納入強制檢測：

．4月11日及18日到過青衣聖多默宗徒堂的人

．4月9日至29日到過東涌富東廣場的所有人

．4月11日、18日及25日到過東涌文東路公園的所有人

．4月25日到過東薈城的所有人

．4月12日及16日到過東涌映灣園的所有人

由於外傭曾於4月11日及18日到青衣聖多默宗徒堂參與崇拜及唱詩班，詩班成員及教友要檢疫，衛生防護中心暫已聯絡到其中14名詩班成員。

染疫外傭與僱主夫婦及僱主的10個月大女兒同住，女兒已確診，僱主夫婦今早檢測結果均呈陰性及已入住檢疫中心，其中女僱主為東涌靈糧堂秀德小學教師，4月28日最近一次上班，任教4B。男僱主則是旺角全邁進心理學中心的心理學家，4月14日最近一次上班，4月26日曾回中心取物件。外傭及女嬰潛伏期內曾有親戚探訪，相關親戚及密切接觸者要檢疫。

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