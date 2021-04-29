牙醫訛稱拔病人4牙騙1600元關愛基金　判囚4周准保釋上訴 (20:55)

辯方今在庭上進一步為被告譚俊彥（35歲）求情，指出定罪已令被告的專業生涯毁於一旦，他將受到紀律聆訊，本案對他已有重大警惕，望法庭判處社會服務令。

法庭早前為被告索取社會服務令報告。彭官引述感化官在報告指出，被告不知為何申報表內容會與實況有所不同，承認有手民之誤，但否認有意圖欺詐政府公帑。惟彭官不明白為何下一句便筆鋒一轉，說「被告對他的過錯有悔意」，認為從審訊的抗辯方向、求情，抑或被告向感化官的陳述，均反映被告沒有一點悔意。

彭官續稱，涉案病人的4隻牙齒，其中兩隻早已被其他醫生拔掉，其餘兩隻則於2018年仍然存在，故針對被告的證供非常強，若直接地說，就是被告解釋「一派胡言」。彭官說，專業人士在社會上有崇高的身分，牙醫更備受病人尊重，但其行為近乎違反誠信，考慮被告無悔意、維護公眾利益及保障病人福祉後，判他即時入獄4星期。