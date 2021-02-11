被指港鐵站襲休班警搶警棍　美籍男律師自辯：誤當事主精神失常難信是警員 (19:35)

被告Samuel Phillip Bickett（36歲）今以英文自辯，透露在美國曾任刑事辯護律師，現時為美銀證劵的內部律師。

被告：休班警被多次追問後否認是警察

被告供稱，當日乘港鐵欲到銅鑼灣購物，但走至銅鑼灣站F出口的樓梯間時，見到休班警員俞樹生及市民盧志強正捉住一名少年，其間俞樹生將少年壓牆、並用警棍打他及箍頸。被告認為少年有危險，遂上前用普通話問俞樹生及盧志強「你們是不是警察？」，其中俞樹生在多次詢問下才大聲用普通話回答「不是！」。少年不久後逃脫，俞樹生一度追了出去後折返，並向被告呼喊「What are you doing？」（你在做什麼）數次。

被告形容俞樹生當日情緒失控，行徑不像警察，反像「精神失常或受藥物影響」，因此在俞樹生折返後，為了確保他人安全，被告便嘗試搶去俞樹生手上的警棍但不果，然後俞樹生拿着警棍揮舞衝前，惟疑似因絆倒並撞到該處的欄杆。俞樹生隨即將被告同拉倒在地上，其間俞樹生有腳踢被告及用警棍打被告3次，被告故輕力地打俞樹生的臉兩下後，站起來輕踩着俞樹生以搶走其警棍。

被告指出，俞樹生從無說過「I'm police（我是警察）」等說話，只曾在他反控制俞樹生後，一名戴鴨舌鴨的外藉男子見狀說「Someone get the police（有沒有人可找警察」，俞樹生回應「Yes, police（是，警察）」。案件5月4日續審。

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