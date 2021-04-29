社民連幹事襲警罪成還押候判 (20:25)

被告謝寄安（26歲）報稱文員，被控於去年6月9日，在軒尼詩道與堅拿道西交界，襲擊正在執行職務的警長伍兆康。

裁判官劉綺雲裁決時指出，被告自辯稱當時越過封鎖線只為拾眼鏡，卻無故被警長突然從後拉雙臂致雙雙倒地，說法不合情理，認為若被告非常擔心眼鏡遭踩爛，理應先叫途人注意，叫他們不要踩到眼鏡，而非一言不發衝出路面，加上盤問下其口供亦有矛盾，故不接納他的證供。

官：警長不叫「襲警」免生事端合理

辯方質疑警長被撞胸卻無表示胸口有痛楚，亦無即時大叫襲警，劉官認為警長或已將注意力放在將右肩及手肘的傷勢，胸前亦有記事冊等裝備阻隔作緩衝，因此不覺胸口有痛不足為奇，加上事發突然，警長站起來時被告已遭制服，認為警長不即時大叫襲警免生事端屬合理，裁定被告襲警罪成。