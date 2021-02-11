疫苗氣泡｜酒吧業協會：兩成酒吧無員工打針無法開門　籲無Android機掃針卡酒吧照營業 (18:02)

政府提供手機應用程式予酒吧掃描顧客針卡，但現時該程式只能在Android手機使用，且只能透過食環署的特定連結下載，未能在Google Play下載。錢雋永批評當局沒後備方案，擔心應用程式始終會出問題，「如果隔兩日又出問題，是否不可用肉眼睇針卡？」他指出，部分酒吧為了今晚營業，特地購買Andriod手機，但他呼籲沒Andriod手機的酒吧都應照樣營業。

錢雋永稱，直至昨晚（28日），協會300多個會員、合共500多間酒吧當中，約七成員工已接種新冠疫苗、一成已預約打針，其餘兩成選擇不打針。他關注若酒吧解僱沒打針的員工，會否違反勞工法例。

尖沙嘴一酒吧負責人陳先生表示，日前政府宣布酒吧可有條件重開後，有員工馬上預約打針，但就近的接種中心最快明天（30日）才有位，他預計最快明天才能營業。他又說，3間分店合共20名員工，只有8人肯打針，即使他願意向接種疫苗的員工發放1000元津貼，有員工都拒絕，稱並非金錢問題。

有關酒吧等處所營運模式，可參見附圖3。

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