男生向警擲垃圾桶蓋罪成囚3個月　上訴駁回即時服刑 (17:28)

上訴人梁文輝被控2019年10月1日，在荃灣荃豐中心天橋上襲擊偵緝警員賴信安。上訴方早前陳辭指出，3名警員均供稱上訴人被制服時頭戴頭盔，但上訴人當日頭部有裂傷，其攜有的頭盔卻沒血迹，質疑警員認錯人。

判辭指出，本案爭議在於上訴人是否投擲垃圾桶蓋的人。張官認為，事發現場有過百名示威者，上訴人當場被捕，身上被搜出頭盔、泳鏡及防毒面具等，明顯是有備而來；既然他有頭盔，絕不可能參與示威時沒戴上頭盔，唯一合理推論是他被制服時的確戴了頭盔，但因頭盔移動而導致受傷。

張官又稱，警員目擊施襲者的時間雖然短暫，但並非「驚鴻一瞥」，辨認證供並無不穩妥。至於被告的襲擊行為，雖然沒有警員被擊中，但涉案巨型垃圾桶蓋重4、5公斤，警員當時感到擔憂及驚恐實屬合理，其行為明顯已構成襲警。

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