律政司兩申加刑　學生毁何君堯辦事處改判教導所　上訴庭：原審裁判官嚴重誤判 (17:00)

案件由上訴庭法官彭偉昌、法官潘敏琦和彭寶琴審理，判辭由彭偉昌撰寫。

上訴庭在判辭指出，直至是次覆核前，控方未曾向法庭展示全部案發影片，原審裁判官亦沒主動要求查看有關影片，形容雙方的做法令人費解、殊不理想，認為裁判官未能掌握被告朱沛恆當時加穿了戰術背心、事發前曾冷靜地與另一蒙面男子比劃交談等情形，認為他絕非因無法控制自己的情緒才干犯本案。

上訴庭又表示，本案可歸類為「裝修」事件，源於哄動一時和隨即引起很大爭議的7．21事件，被告當時的行為可隨時引發更多和更廣泛的違法行為，加重本案的嚴重性。

上訴庭形容，「私了」的行為「平白就是要搶奪法律的功能和地位，把個人眼中的對錯強加於人，並進行報復」，就算個人的是非觀念正確，有關行為亦會造成惡性循環，令不同立場的人互相攻擊，令社會變得無法無天。

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