助理工程師城巴捅33刀殺女友囚終身　同因謀殺入獄囚友求情：獲被告助復康治療 (16:33)

父自稱「傳統中國男人」忘兒子情感需要 向死者一家致歉

法官早前已表明會依例判處終身監禁，但要求辯方再準備求情，以讓長期監禁刑罰覆核委員會作考慮。辯方今呈上被告吳欣鍵（現年26歲）的六旬父親撰寫的求情信，其父形容自己為傳統的中國男人，只懂得為家庭努力工作，卻不懂得向家人表達關心，忘記兒子的情感需要，兒子亦使用錯誤方法表達對女友的關愛。信中又指出，被告母親的精神健康因本案大受影響，每天怪責自己，同時對死者李倩姮（終年20歲）一家表達歉意。

辯方另呈上被告獄中囚友的求情信，該囚友同樣干犯謀殺罪，並因意外嚴重受傷，形容被告曾為他提供極大幫助，包括協助他進行雙腿復康治療。被告的高中教師則在求情信形容，被告成績優異、名列前茅，亦願意幫助他人。

官：事前購刀證有預謀 對社會構成顯著風險

法官金貝理表示，事主全身承受多處刀傷，最深的刀傷深達14厘米，有刀傷甚至幾乎割甩氣管，認為被告案發前購入廚房刀的行為，顯示他有預謀犯案。金官又指出，陪審團的裁決顯示，他們不相信被告當時患有精神病，他目前亦毋須在小欖精神病治療中心服刑。金官同意被告有悔意，但認為他對社會構成顯著風險，依例判處被告終身監禁。

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