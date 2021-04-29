疫苗氣泡｜譽宴張家豪：畫平面圖分B及C區「奇怪」　批政府太離地 (16:45)

張家豪：硬性規定B或C區比例或礙生意 寧全變4人一枱

張家豪說，B區及C區顧客分別不大，只在於是否使用安心出行，不牽涉顧客打新冠疫苗，他認為兩區毋須刻意區分，並稱今早才得知食環署要求食肆用平面圖區分B及C區，表明「做唔到」，酒樓不同時間的客群不同，例如晚市多是6人一枱，下午茶多是4人一枱，若硬性規定一定比例是B區或C區，或影響生意額，寧願全部變4人一枱。

張家豪表示，今早收到食環署的「顧客資料紀錄表」，內容有提及填假資料可被罰款5000元，但至今不知道是否沒用「安心出行」的顧客都要填寫，他感到十分混亂，暫時未有派發相關表格。

龍圖閣午市B區爆滿 C區准6人一枱無人問津

龍圖閣創辦人陳強說，午市曾出現B區爆滿，C區6人一枱卻無人問津，部分人不想等便離開，令他流失部分生意。他說，晚市才得知生意會否因放寬6人一枱而有好轉，相信能上升兩至三成。他同樣認為，若要用平面圖劃分指定區域，沒有彈性，擔心會令生意得不償失。

有關食肆「ABCD」四種營運模式，可參見附圖2。

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