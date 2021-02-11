唐英傑案　官裁暴力非分裂國家罪必要元素　恐怖活動罪要證行為嚴重危害社會 (16:15)

聆訊繼續由國安法指定法官、高院法官彭寶琴、杜麗冰和陳嘉信共同審理。法官首先要求控方𨤳清兩個問題，一是分裂國家罪是否需包括暴力元素；二是控方是否要在恐怖活動罪中，證明被告的行為「造成或意圖造成嚴重社會危害」。

就分裂國家罪，控方認為條例寫明犯案者「不論是否使用武力或者以武力相威脅」都已構成犯罪，暴力非必要元素；辯方明言不同意。陳官此時舉例反駁，指出若有人發動公投，投票決定香港是否應獨立，該分裂國家行為便不涉暴力元素。

至於恐怖活動罪，控方認為他們不用證明被告行為是否「造成或意圖造成嚴重社會危害」，惟陳官質疑，國安法第24條列明破壞電力設備屬於其中一種恐怖活動，按照控方說法，若有人進入一幢建築物剪電線，但最終只影響一個單位的電力，行為沒有造成社會危害，「這樣又算是恐怖活動？」。3名法官並指示控方，案件開審時要在開案陳辭中說明被告的行為如何構成煽惑他人。

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