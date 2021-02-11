入境處回應審計報告稱不懂查案者亂評　保安局：已提醒入境處有共識同意審計署建議 (20:45)

【20：45更新】審計署今（29日）表示，留意到昨晚（28日）入境事務處就審計署報告書的回應。審計署引述政府《財務通告第2/2020號》的規定表示，政府帳目委員會與政府均同意，在報告書提交立法會省覽至進行公開聆訊的一段期間，雙方應盡量避免公開爭辯委員會會進一步調查的事項，以確保委員會能在公平情況下順利進行公開聆訊，「為此，不論是有關的局長、部門首長和／或公共機構主管，還是他們的屬下人員，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果」。審計署稱，為遵從有關規定，審計署現時不公開評論有關該審計報告書的事宜。
保安局亦回應，就審計報告有關「生死及婚姻登記的管理」的部分，政府已指出入境處長整體上同意審計署的建議。對於入境處昨就該部分審計報告發出新聞公報，保安局稱已提醒入境處上述共識，政府帳目委員會稍後會跟進審計署有關報告，屆時入境處可交代，在此之前，保安局不會進一步評論。
審計署昨發表報告稱，入境處處理懷疑假結婚個案需加快，截至去年底逾2000宗積壓個案中，7.5%逾6年未完成，有內地轉介入境處個案7年至疑犯離世仍未成功跟進。入境處在審計報告中回應「處長整體上同意審計署建議」，但處方昨晚深夜發稿回應指出，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。