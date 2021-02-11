入境處回應審計報告稱不懂查案者亂評　保安局：已提醒入境處有共識同意審計署建議 (20:45)

保安局亦回應，就審計報告有關「生死及婚姻登記的管理」的部分，政府已指出入境處長整體上同意審計署的建議。對於入境處昨就該部分審計報告發出新聞公報，保安局稱已提醒入境處上述共識，政府帳目委員會稍後會跟進審計署有關報告，屆時入境處可交代，在此之前，保安局不會進一步評論。

審計署昨發表報告稱，入境處處理懷疑假結婚個案需加快，截至去年底逾2000宗積壓個案中，7.5%逾6年未完成，有內地轉介入境處個案7年至疑犯離世仍未成功跟進。入境處在審計報告中回應「處長整體上同意審計署建議」，但處方昨晚深夜發稿回應指出，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」。

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