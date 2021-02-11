DSE 2021｜中文科閱讀卷首引外國作家作品譯本　考生稱試題較以往容易 (13:26)

今年閱讀卷乙部「閱讀能力考材」，三篇文章除了芥川龍之介《橘子》，還有台灣作家徐國能《火車與橘子》，以及文言篇章《說苑．立節》節錄。

至於寫作卷，考生須三選一作答。題目分別提供網上帖文指稱「經過這件事，我才明白到一心是我的知己，是真正了解我的人」，要求考生記述事件並抒發體會；以「隱藏」為題寫作；以及論述是否同意「富足的物質條件有利孩子的成長」。

考生張同學認為今年閱讀卷不難，兩篇白話文章相似，不用思考太久就可答題。寫作卷她選答有關知己一題，稱以前做過類似題目，感覺易發揮。

考生黃同學亦稱閱讀卷篇章不艱深，而寫作卷他選答有關孩子成長的一題，並引用九巴「9A狀元」車長梁領彥及香港以前社會情況，稱孩子在艱辛環境成長會學到較多道理。

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