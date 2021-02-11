新冠疫苗｜蔡堅關注醫生證明需否證據、暫緩接種疫苗期限　去信政府促提供格式 (11:26)

蔡堅表示，衛生防護中心最新指引有18頁，建議患敏感病、慢性病、顯示控制不好的疾病，應該延緩接種，例如若病人膽固醇高，應同時有其他疾病病徵才要延遲打針；指引亦講述懷孕、患慢性肝病、癌症、風濕、器官移植病人應如何處理，較之前的指引詳細。

蔡堅認為，新指引內容已超出藥廠指引的建議，為免日後與病人有爭拗，醫學會已去信政府，要求衛生防護中心提供進一步細節指引，讓醫生跟從，以及統一醫生證明格式。

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