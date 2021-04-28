入境條例修訂通過　李家超：附屬法例將訂明禁登機僅限來港 (22:55)

民陣召集人陳皓桓批評保安局解說含糊，促政府正視修訂《逃犯條例》解說不清的教訓。

對於政府承諾在附屬法例列明禁運輸工具載某人，是只針對入境香港，支聯會副主席鄒幸彤認為「這是立法會給予局方多大權力的問題，它可以立一條附屬法例，亦可以立更多，有權力可以繼續做」。她稱，民間會監督當局是否信守承諾。

此外，修例亦包括入境處有權決定聲請人使用的語言，以及強制聲請人接受醫療檢驗等。關注難民及尋求庇護者權利的Justice Centre Hong Kong發聲明，形容有關修訂將削弱對香港最弱勢社群的平等保障和保護，對此表示十分失望。他們稱，對尋求庇護的人而言，因為生命危險或迫害而逃離家園以至流落異鄉，是尋求安全及生存的最後手段，今日通過的《入境條例》修訂將令最需要受保護的人，因香港制度存有漏洞而未能得到保護的風險增加。

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