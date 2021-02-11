審計報告︱佐敦谷建屋工程超支逾3.8億　承建商因處理廢料爭議獲政府賠3200萬 (21:20)

審計報告指出，負責土地平整及基建工程的土木工程拓展署，於2001年至2007年間批出該項目的3份合約，均較原訂合約完工日期遲8.8個月至13.9月不等。翻查資料，該合約的工程承建商為中國建築工程（香港）有限公司。

審計報告又稱，上述合約亦涉及爆破工程，2003年2月爆破時有石塊碎片彈出，造成115米外一個私人屋苑5個單位窗戶受損，事件中無人受傷；另一宗飛石事件於2003年6月發生，爆石碎片散落180米至250米外的新清水灣道，造成9人輕傷，4部汽車受損。

審計署建議，土木工程拓展署在日後推展涉及挖掘和處理棄置物料的工程合約時，需加強管制及密切監察其成效，並要在可行範圍下，提升估算工程的準確度。土木工程拓展署長同意審計署的建議。

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