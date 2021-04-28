14歲智障童院舍墮斃　護理員否認曾用鞋責打　死者母哭叫「講大話」 (20:50)

時任院舍護理員鍾偉英供稱，她2014年入職康橋之家，負責照顧院友的起居飲食及執房，主要在死者梁子駿所住的3樓工作，形容他平日「比較曳、會搞破壞、大小便都喺牀」。

鍾偉英指出，案發當日早上約8時，梁子駿曾在牀上發脾氣，「大喊話要搵媽咪」，故安撫他「唔好喊，乖啲，媽咪會帶返屋企」，他平靜後便回到牀位睡覺。下午4時準備吃晚飯前，梁子駿曾在牀位前行來行去。直至案發前，鍾偉英一直在3樓工作，至職員羅福云告知她「子駿跌咗落去」才得悉事件，故到其牀位檢查，並在111號房見「窗花全部搣爛咗」。

鍾偉英又憶述當日早上，到院舍樓下送院友時認得一件屬於梁子駿的灰白色衣服掉下來，拾回後便拿去清洗，但由於梁子駿經常扔東西落街，故沒問原因。代表家屬的大律師陳偉彥提問下，鍾偉英同意當時得悉梁子駿在窗邊玩，但由於他平時「成日掟野落去，掟衫掟鞋」，所以「佢嗰邊（的窗）全部用鐵絲網」。

死因裁判官黃偉權遂問「個窿都好大喎？鞋都可以掟？」鍾偉英稱梁子駿入住後才加裝鐵絲網，加裝後他便沒再扔鞋，鐵絲網洞約3乘3厘米。黃官又問如何能扔衫，鍾偉英表示「咁我又唔清楚」，承認未有親眼目睹，但稱「其他院友唔會掟嘢，得佢（梁子駿）一個人會」。

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