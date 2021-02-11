審計報告｜認可處10個月僅接兩宗醫用口罩測試認可申請　新冠聚合酶測試僅5機構獲認可 (20:29)

認可處的3項認可計劃下，有9個方案獲認可的機構數目少於兩個，其中「資訊安全管理體系認證」及「罪案現場勘查」更沒任何機構獲認可。審計署建議，認可處應全面評估市場需求才推出方案，並在推出後加強推廣。

檢測和認證局逾半非官方成員未披露潛在利益衝突

另外，審計署發現，政府成立的香港檢測和認證局中，有成員在會議上未披露潛在利益衝突。檢證局為推廣香港檢測及認證服務，會支付業界參與本地、內地及海外貿易展覽的攤位租金及製作費，2016至2020年間，該局50%至71%的非官方成員所屬機構合資格參與計劃，但未於會議討論時申報利益。

審計署指出，根據制度，檢證局成員須在有潛在利益衝突時披露利益。署方發現，由2016/17至2019/20年度的4年中，參與展覽機構有11%至50%是與檢證局成員有關連的合格評定機構。審計署認為，須確保檢證局成員在會議上申報潛在的利益衝突。

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