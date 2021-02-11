審計報告｜認可處10個月僅接兩宗醫用口罩測試認可申請　新冠聚合酶測試僅5機構獲認可 (20:29)

審計署發表新一份報告，指出政府成立的認可處於去年4月，因應新型冠狀病毒疫情出現的需求，在「實驗所認可計劃」下，推出「醫用口罩測試」認可，以及「新冠病毒聚合酶測試」認可服務，惟截至今年2月，認可處只接獲兩宗醫用口罩測試認可申請，無批出過任何認可；獲政府認可的23間本地私營機構中，只有5間就聚合酶測試取得認可處的認可。審計署建議，創新科技署應加強推廣認可處就醫用口罩及新冠病毒聚合酶測試的認可服務。
認可處的3項認可計劃下，有9個方案獲認可的機構數目少於兩個，其中「資訊安全管理體系認證」及「罪案現場勘查」更沒任何機構獲認可。審計署建議，認可處應全面評估市場需求才推出方案，並在推出後加強推廣。
檢測和認證局逾半非官方成員未披露潛在利益衝突
另外，審計署發現，政府成立的香港檢測和認證局中，有成員在會議上未披露潛在利益衝突。檢證局為推廣香港檢測及認證服務，會支付業界參與本地、內地及海外貿易展覽的攤位租金及製作費，2016至2020年間，該局50%至71%的非官方成員所屬機構合資格參與計劃，但未於會議討論時申報利益。
審計署指出，根據制度，檢證局成員須在有潛在利益衝突時披露利益。署方發現，由2016/17至2019/20年度的4年中，參與展覽機構有11%至50%是與檢證局成員有關連的合格評定機構。審計署認為，須確保檢證局成員在會議上申報潛在的利益衝突。