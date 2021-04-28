審計報告｜屯門望后石污水處理廠改善工程被批不足 (18:45)

審計報告指出，屯門望后石污水處理廠建於1982年，渠務署於2010年首次採用「設計、建造及營運」安排，以推展污水廠的改善工程，並於2014年完成及啟用。截至2020年10月，工程項目的整體開支為18.589億元。

改善工程不足之處：

．承辦商需所有有機會接觸污水的混凝土構築物採用液態保護膜，惟保護塗層自2013年底已出現侵蝕；至2016年7月，部分構築物的保護膜更大幅剝落，令混凝土外露及受到侵蝕

．污水廠的改善工程於2014年4月啟用前1個月，才發現紫外光消毒設施的自動清潔系統未能完全運作，需更換部分零件以解決問題

．渠務署為加強監察承建商表現，於2019年4月至2020年10月期間進行161日突擊檢查，發現有23日（14%）該廠排放污水中的大腸桿菌含量達每100毫升30萬個，要求承辦商調查原因，但承辦商調查最長一年後才有結果

審計署建議，渠務署應密切監察承辦商的營運表現，以及查明污水中發現大腸桿菌含量偏高的原因，並解決問題。渠務署長同意審計署的建議。

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