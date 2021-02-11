七旬翁認掟石圖捕鴿煲湯　官念事發始知社會重視動物權益　判囚兩月緩刑年半 (18:20)

被告鄧創樹（70歲），報稱清潔工，承認於2020年11月17日及2021年3月3日，分別在長沙灣港鐵站A1出口及在黃大仙鳳德邨斑鳳樓外，殘酷地惡待鴿子，導致該些鴿子承受不必要的痛苦。

求情稱謀殺罪成獲假釋 三餐不繼不願搶劫故找野生動物充飢

辯方求情指出，被告因謀殺罪成判囚終身，於6年前才獲假釋，現時工作收入微薄，僅足以支付劏房租金，在經濟拮据三餐不繼，又不願搶劫過活，才找野生動物充飢，強調兩次事件均無導致任何鴿子受傷。

案情指出，facebook專頁「香港救援鳩鴿及雀鳥情報」的管理員接報，有市民看見被告於去年11月17日下午4時許在長沙灣港鐵站外，一手捉住一隻掙扎中的鴿子，另一手拿着拳頭大小的石頭，市民見狀喝止，但被告兩分鐘後才放手離開。該市民隨後將案發片段上載facebook並報警，被告因而被通緝。

直至今年3月3日中午，有警員於黃大仙鳳德邨外看見被告從環保袋內取出石塊扔向灌木叢，令一群雀烏飛走，故截查被告並發現他被通緝，遂拘捕他，被告在警誡承認袋內有6塊石頭，打算用以捕鴿煲湯。

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