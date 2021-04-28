地政總署偕警橫洲收地　留守住戶需即日遷出 (17:57)

地政總署回應指，目前餘下約30戶，署方過往已給予多次寬限，呼籲他們盡早遷離，並將最後寬限期延至今年農曆新年後。政府照顧受發展清拆影響的住戶的同時，亦須確保公共資源合理和公平使用，因此實無法再給予住戶寬限期遷出。署方會與相關部門本着「以人為本」的方式，在居民搬離後提供適切協助，例如酌情安排居民盡快進入工地取回遺留的私人物品等。

仍未遷出的歐陽一家六口一度與地政人員談判，惟談判期間另一批地政人員截斷其家電力供應，並從後方剪開鐵絲網進入屋內。經一輪交涉後，地政總署拒絕重新接駁電力，及勒令留守住戶需立即遷出，僅容許他們於未來7天返回家中取回個人物品，不准過夜，地政會安排保安崗亭加強保安，及於屋內裝設照明協助居民收拾。

在場協助居民的元朗區議員區國權表示，歐陽一家於本月7日才獲當局批出特惠津貼，他們已即時買樓安排搬遷，惟新居仍未裝修完成暫無棲身之所，故希望地政總署能再給予時間；區透露另一戶村民陳家於2017年申請復耕牌，陳先生亦一直配合部門程序，惟地政至本周一（26日）才批出可興建小屋豁免書，陳家沒有足夠時間建屋搬遷。區認為陳家和歐陽家被當局行政拖延至未能遷出，故希望地政能給予兩家更多時間，惟仍遭地政拒絕，斥政府「做嘢慢」，不應倉卒要求村民離開，目前歐陽家需到朋友家暫住。至於留守的文家則獲安排上公屋，目前仍在「揀樓」中，故遲遲未能搬走。

協助村民的義工表示，地政人員今晨8時許到場，要求村民半小時內收拾物品到寶田邨收容所暫住3個月至半年，證實無家可歸才會再為居民申請中轉屋及輪候公屋，其中有孕婦、1歲幼童及長者已被逼遷。

不過，義工稱收容中心環境惡劣、裝修簡陋，近50人需共用廚廁，廁所亦只得約3個廁格和約4個水龍頭，且沒有冷氣，單位內亦有老鼠籠及被胡亂丟棄的口罩。義工稱地政過去僅向居民稱本月尾清場，未有透露確實日子，至昨（27日）傍晚起有便衣警進村，居民返家需登記身分證，至今晨清場時地政人員著居民「攞咗啲重要嘢先」，質疑：「有居民好窮，對佢哋來講所有嘢都好重要。」有居民需取半日假回家收拾物品。

65歲村民徐伯受訪時表示，他今早到附近茶樓飲茶，至8時許回家時發現地政人員已包圍橫洲，保安更一度拒絕他回家，直至他向地政主任表示自己有三高需服藥，才獲准回家取藥。徐返回其居所取藥時，發現寓所鐵閘及大門門鎖已被地政撬毁，斥地政「毁我家園，衰過國民黨」，不知如何申冤。

徐伯一度哽咽，稱自己20年前以數十萬「真金白嫌」買入橫洲兩幅共5000多平方尺地皮建屋居住，每年亦有向政府交差餉地租，形容自己合理合法居住，惟政府僅以尺價600元、共賠償300多萬元，未能應付現時樓價，又稱徐伯另有物業不獲安置，坦言「本身諗住住過世，衣家食藥都食唔到過世」。