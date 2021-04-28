南豐爭產案陳慧慧上訴　稱已按父意願分15億予母 (16:45)

本案爭議在於，陳廷驊生前打算給予長女陳慧芳及幼女陳慧慧各分45億元資產，二人要各把其中三分之一、即15億元分予楊福娥。不過，楊福娥接受資產後，質疑陳慧慧隱瞞相關物業已升值，令她少收差額。

代表陳慧慧的資深大律師翟紹唐表示，無論涉案資產價值多少，楊福娥只會獲得三分之一，所以陳慧慧已跟隨父親的分配安排。翟紹唐又指出，楊福娥所得的資產沒有涵蓋香港山頂大宅和英國倫敦物業等，亦無證據顯示陳慧慧涉嫌誤導母親。

代表楊福娥的資深大狀余若海則指出，陳廷驊訂立資產分配協議時，必然預期女兒諮詢母親的意見，而陳慧慧向楊福娥隱瞞物業升值，明顯違背父親的原意。另根據高院2016年的裁決，楊福娥可要求陳慧慧還款或交代帳目差額，余若海建議法庭增加一個選項，容許陳慧慧交出價值相等的物業。

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