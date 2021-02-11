審計報告｜漁護署管制瀕危物種貿易　5年發25口頭警告　4次誤報無違規 (17:40)

審計署從2017年漁護署的店舖巡查報告中，抽查150份，發現當中有24間店舖已停業，但截至2020年12月，當中16間仍未從店舖名單中刪除。

86%查驗無記錄進出口貨物比例 操作手冊缺抽樣查驗詳細指引

另外，審計報告指出在2016至2020年期間，漁護署瀕危物種保護科與進出口科合共進行12.1萬次貨物查驗，當中約86%、即約10.4萬次無在執法系統中，記錄查驗進出口貨物的比例，漁護署轄下的瀕危物種保護科的操作手冊，亦無訂明抽樣查驗的詳細指引。

審計報告建議漁護署確保把貨物查驗比率記入發證及執法系統；另提醒檢查人員準確記錄在巡查店舖時發現的違規情況，並按時提交巡查報告。漁護署長整體同意審計署的建議。

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