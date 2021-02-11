14歲智障童院舍墮斃　時任院舍主管認沒開過閉路電視　同意案發日人手不足 (17:05)

死者梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日下午不治，案發地點為葵涌禾塘咀街「康橋之家」。

到場調查的案件主管、高級督察區智健供稱，在案發現場見地下有拖鞋、窗框及血迹，抬頭望到大廈3樓的窗打開後，便到3樓「康橋之家」欲索取閉路電視，他見到111號房內的窗打開，探頭出窗對比後，相信梁子駿由該處墮下。

時任院舍主管的吳純真供稱，她於內地中三畢業，2014年9月入職，一年多後升為主管，其間未曾接受照顧殘疾人的訓練。案發當日下午4時許，她在院舍2樓接到保安電話稱「後巷有個人瞓低咗」，問該人是否院友，她遂叫職員羅福云點人數，她同時到後巷了解，確認該人是梁子駿後便致電老闆，及後警方着她到警車等候。死因研訊主任問她有沒有通知死者家人，她稱「警車上唔知可唔可以打電話」。

死因研訊主任又問吳純真，當日有多少名員工上班，她稱「太耐唔記得，我哋有跟社署要求」，在黃官提問下，她才稱平日梁子駿住的3樓有5名職員。代表家屬的大律師陳偉彥向吳純真指出，根據社署要求，案發時有91名院友共需3名護理員，但從她在案發翌日錄取的口供得知當日僅有兩名護理員，問她護理員數目是否不足，她稱「2樓仲有同事㗎」，但同意當日人手不足。吳純真又稱涉事房間沒上鎖，有窗花但沒加裝鐵絲網。

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