721襲擊案｜控方結案陳辭：身在現場鼓勵暴動均屬犯案　「飛天南」代表律師：僅自衛用過分武力 (15:33)

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基，他們否認暴動罪及有意圖而傷人罪等6項罪名。

控方陳辭指出，本案雖無證據證明被告黃英傑及鄧英斌曾出手打人，但兩人在場參與鼓勵，可被視為主犯。法官葉佐文質疑「打人就同鬧人唔同，佢點樣成為毆打的共犯？」，控方強調，兩人與白衣人一同進入及離開西鐵站，鄧英斌亦曾持棍走上月台，伙同犯罪原則適用於本案。

代表黃英傑的大狀陳辭稱，即使被告曾指罵在場的人，但其行為未達至暴動程度。葉官反問，被告動作挑釁，在場人認為他是暴動一分子，是否可理解暴動裏的分工合作。辯方回應稱，除非能證明被告與其他白衣人有共同目的，否則不可如此理解；又指出被告可能是見到別人擲東西才罵人，與其他人沒有聯繫。

代表被告「飛天南」吳偉南的大狀表示，吳偉南當時只是自衛時使用了過分武力，惟葉官質疑「過分武力法律上就唔構成自衛啦」；控方亦指出，案發時吳偉南向手上沒有武器的橙帽者揮棍施襲，自衛說法明顯不成立。

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