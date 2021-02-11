疫苗氣泡｜譽宴明可延長堂食至午夜12時　打針員工最多獲2000元津貼 (13:25)

張家豪表示，七成員工已接種首劑或兩劑疫苗，其餘三成員工已持醫生紙證明不適合打針，沒有員工需要停工。他稱集團會向每名已接種兩劑疫苗的員工發放1000元津貼，分店所有員工已完成接種，每名員工可額外獲1000元，即每名員工最多合共可獲2000元津貼；至於三成不適合接種的員工，包括洗碗、傳菜等多個部門，大部分年紀較大，有「三高」或其他長期病患，他們憑醫生證明可獲500元津貼。

張家豪又表示，員工明白接種疫苗能保護自己及顧客，提供奬金只是為了加快接種，要員工打針「點都要有少少壓力」，認為通告上「停工」的字眼合適。

他預計，最快下月中可符合「疫苗氣泡」下D類食肆的要求，如果客人訂枱前說明已接種疫苗，會安排他們到特定的房間，最多可坐8人；但認為宴會人數難達100人，因涉及賓客須接種疫苗，新人或「好難講到出口」。

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