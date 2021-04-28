粉嶺公路6死車禍　九巴司機認危駕囚4年 (13:00)

認罪後自行要求還押的被告文志光（57歲），承認於2019年12月18日在上水粉嶺公路近松柏塱里程碑，危險駕駛一輛九巴，導致6人死亡及8人身體受嚴重傷害。辯方早前求情提及，被告於2011年時有一項承認不小心駕駛的紀錄，遭判罰款但無留案底，是次對意外感到愧疚及悲痛，事後活在痛苦中。

法官譚思樂判刑時指出，被告在2011年入職九巴，並於2017年開始駕駛涉案路線；被告事發前一天休假，案發當天於清晨5時許上班，下午4時許出意外時他正駕駛當日最後一班巴士，雖然無證據顯示被告曾超速駕駛，但從巴士的行車記錄儀片段可見，被告駕駛時疑似睡着，例如不時向前點頭、打呵欠，左手更一度從軚盤跌下，直至事發前3秒亦未有及時醒過來扭軚，「我可以肯定被告在行車時及事發一刻有睡着的徵狀」。

譚官續稱，本案非常嚴重，被告在睡眠不足時仍繼續駕駛，不單威脅乘客生命及其他道路使用者安全，事件的潛在及實際傷害亦非常大，並令死傷者家屬承受極大痛苦；根據案例判刑須具阻嚇性，被告的良好品格及求情對刑期亦只會有些微影響，就兩條控罪分別以5年及4.5年作量刑起點，基於被告及時認罪、求情等，終判被告即時監禁4年，停牌5年。