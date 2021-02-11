婦認熱水潑7歲兒燙10歲女威脅丈夫　求情稱家庭問題成「壓倒駱駝最後一根稻草」 (12:46)

案件押後至下月4日判刑。女被告L.S.Y早前承認普通襲擊、有意圖而導致他人身體受嚴重傷害，以及有意圖而企圖導致他人身體受嚴重傷害共3罪，事主為其7歲兒子X和10歲女兒Y。據了解，兩名事主的傷勢已無大礙，惟X的背部留有疤痕。

辯方求情表示，被告曾承受長期校園欺凌，令她害怕交友，性格變得內向。她後來與丈夫相戀，因懷孕結婚，惟夫家與她的關係欠佳，甚至沒出席婚宴。辯方稱，丈夫收入低，一家四口每日只有100元使費，惟被告仍「將不可能變成可能」，為皮膚敏感的子女添置新衣，卻多年沒為自己買衣服。

辯方指出，X患有過度活躍和自閉症，Y則患有讀寫障礙，被告需用更多心神照顧，任職自僱司機的丈夫卻如小孩一樣，甚至用藉口逃避工作，只顧在家打機和睡午覺。

官：丈夫未能保護孩子

法官勞潔儀指出，被告見精神科醫生時聲稱，原打算喝熱水冷靜，惟客廳的子女嘈吵，遂向他們倒熱水，希望他們冷靜，質疑有關說法與案情有出入，倒熱水的做法亦難以令他人冷靜下來，認為有關專家獲取不足夠的資訊。勞官又說，當時丈夫在場卻未能阻止本案發生，認為丈夫未能保護孩子。辯方則回應，丈夫已知悉問題，亦變得成熟；女兒亦在求情信中稱「而家冇咗媽咪，我啲成績退步咗，老師話我成績會由band 1變成band 2」，希望母親回來幫助她。

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