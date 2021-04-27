華大基因驗出新冠假陽性　裝修工稱失3萬元收入促政府賠償 (22:30)

從事裝修工程的梁先生，本月20日到牛頭角體育館由華大承辦的檢測中心檢測，翌日下午工作期間收到初步確診的短訊，衛生署職員要求他盡快回家等待入院。他一天後獲送往北大嶼山醫院香港感染控制中心，但在醫院內重新測試兩次，結果均呈陰性，24日獲准出院。

由於梁先生一度驗出初步陽性，他工作的地盤需停工，妻子、兒子及數名同事都被要求檢疫，其間妻子需向公司請無薪假，兒子亦要停課。直至24日梁先生出院後，其家人、同事相繼解除檢疫。梁先生稱，由於地盤正在趕工，即使他證實沒確診，但公司擔心再延誤工期，另找工人頂替，沒讓他復工，他估計失去約3萬元收入。

梁先生自稱沒病徵，除上班外沒特別接觸史，從沒想過會被驗出陽性，質疑他要為政府及華大的失誤「買單」並不合理，又稱事件對其一家造成很大的心理壓力。他亦對牽連同事感到內疚，要求當局道歉及賠償損失。

協助梁先生的觀塘區議員莫建成批評當局信息混亂。他認為，即使政府暫停委派華大服務流動採樣站，但華大仍能提供檢測服務，並非適當懲罰。

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