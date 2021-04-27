誘5歲女童到天水圍殘廁非禮口交　無業男被捕 (20:25)

警方表示，該名5歲女童昨日中午由母親的一名朋友帶到天澤商場準備補習，惟該朋友臨時有急事處理，只安排女童自行乘坐升降機到補習社，便在升降機大堂離去。惟女童未有按時到補習班補習，獨自在商場內流連近一小時。補習社見女童未有按時前來補習，即時通知其家長。其家長先到補習社了解，並在附近尋找女童。

至昨午1時15分，一名男子向女童訛稱可帶到公園遊玩，並誘騙到附近俊宏軒一個傷殘人廁所內，非禮她及強迫她口交。男子事後逃去，女童返回補習社，將事件告知家長，由家長報案。

警方接報後，感到事態嚴重，動用探員通宵翻查閉路電視，鎖定一名疑犯，至今日在天水圍區內拘捕一名30歲無業男子，他在警誡下承認曾非禮女童。男子犯案時戴眼鏡、身穿T恤、短褲、白鞋及白襪，警方正調查他是否涉及其他同類案件，並調查案中是否有人疏忽照顧兒童。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛指出，留意到新型冠狀病毒疫情下學校縮短上課時間，不少學童出外參與不同課程，或在商場公園等地點流連。他提醒市民應時刻照顧家中兒童的安全，如留意到他們有被侵犯迹象，應立即報警。