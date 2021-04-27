童軍總會涉違限聚令辦大型宴會受查　總監：安排不足會檢討學習 (18:44)

至於有童軍前高層早前在總監俱樂部中菜廳舉行的百人榮休宴，劉彥樑形容是私人聚會而非總會活動，但亦指出事件在童軍中心內發生，並有童軍以私人身分出席。劉彥樑稱童軍總會對此非常關注，期望童軍成員時刻謹記遵守防疫措施，亦一直有要求會址內的承辦商循規守法；總會會盡力配合政府調查，日後有進展或結論時進一步交代。

對於童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊對事件表明「恥與為伍」並辭職，劉彥樑回應表示感到十分遺憾及痛心，並稱一直非常尊重及珍惜每名領䄂及成員，希望他們能繼續參與，薪火相傳，他已與黃偉俊會面了解其想法，讓他知道總會十分重視領袖的意見。

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