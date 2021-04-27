14歲智障童院舍墮斃死因研訊　母：兒子曾稱被院舍姑娘用拖鞋打 (18:19)

梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日下午不治，案發地點為位於葵涌禾塘嘴街的「康橋之家」。梁子駿的母親江月梅今供稱，與丈夫育有兩子，梁子駿是家中幼子，他2歲多曾發燒，3歲被評為智障及有自閉傾向，6歲確診患自閉症，醫生稱他「多項弱能」。

江月梅稱，由於梁子駿開始長大，且她與丈夫均已年紀大，故由梁子駿13歲起便安排入住殘疾人院舍，曾入住4間院舍，最後一間是涉案康橋之家。江月梅被盤問下透露，因梁子駿與丈夫易起衝突，才安排他入住院舍，曾打算接回家住，惟梁子駿「踢咗毛巾落窗邊」，丈夫稱「遲啲先返嚟住啦」。

江月梅又表示，多數逢周五接梁子駿回家，發現傷痕時便拍下照片。她憶述於2015年6月27日，接獲康橋職員通知指出梁子駿發燒入院，抵達醫院後，梁子駿見到她便扯甩院舍男員工及司機李錦全的眼鏡。翌日她見到梁子駿「右手手腕紅左一大撻」故問及原因，梁子駿稱「鍾姑娘用鞋打打」，追問下他稱「（因為）唔瞓覺」。

及後至2016年6月，有院友向江月梅透露「鬼咩，子駿畀司機（李錦全）搽啲嘢喺塊面」，江月梅在盤問下稱「啲嘢」是糞便。她續稱，於案發前，即8月12日曾接梁子駿回家約10天，他不時會哭，兩度稱「唔返李姑娘度」、「嗰度冇玩具玩，唔開心」，但她最終在22日將梁子駿送回院舍。