DSE 2021｜DSE英文科閱讀及寫作卷開考　考生稱議題貼近生活整體較去年易 (16:13)

英文閱讀卷分必答（Part A）及選答（Part B）部分，考生可從較淺的B1或較難的B2二選一作答，選答B1部分最高可獲第4級成績。今年Part A有三篇短文章，主題圍繞飲食文化，包括包裝食物爭霸戰、美食車庫等。B1以網上論壇及傳單，討論應否於屋苑入口種植；B2則討論太空議題，包括提及首名登月太空人岩士唐（Neil Armstrong）事迹及移居火星的可行性。

至於寫作卷，考生須完成必答部分，以及從選答部分的8題中選一題作答。有題目問及電動車普及程度、網絡紅人影響力及早前於社交平台流行的「21日感恩挑戰」。

考生Athena說，整體而言英文科較以往容易，稱閱讀及寫作卷的議題均貼近生活。考生Martin亦認為英文科試題比以往簡單，舉例稱自己平常留意太空議題，閱讀卷「開正我嗰範」，不過必答部分很多長問題，須花更多時間。他又說，寫作卷有關電動車題目「好好寫」，因其他科目亦曾觸及電動車議題。

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