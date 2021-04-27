港珠澳大橋造假案12技術員判社服令至囚兩年　律政司提刑期覆核 (15:29)

原審法官李慶年早前就被告余維德、李詠暉、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰和郭文輝的犯案時段和造假文件數量，判各人囚3個月至兩年不等。

至於被告李志勤、陳志成、薛家俊、吳汶鴻和張嘉明，李官認為他們的犯案時間較短，部分人犯案時間只有一天，涉一份作假文件，罪責較輕，判處緩刑或社會服務令。李官另認為，雖然被告謝德禮犯案長達兩個月，涉19份假文件，但接受他受抑鬱症影響，遂因特殊情況判處緩刑。

代表律政司的副刑事檢控專員譚耀豪表示，原審法官基於每名被告造假文件的數量等情況大幅減刑，做法不恰當和不合比例。譚耀豪指出，觀乎原審法官的裁決，他認為本案屬貫徹持守的詐騙模式，實行「錯了便騙」的計劃，所有人的共同目標均為隱瞞過錯、偽造測試結果，惟判刑集中衡量每名被告涉及的造假文件數量等，無法反映各人的實際參與程度和罪責，認為各被告入職一至兩個月後，便開始參與涉案詐騙。

至於部分被告獲判緩刑或社會服務令，譚耀豪引述「黃之鋒案」指出，就性質嚴重的案件，除非有極端或非常特殊的情況出現，否則法庭不應判處緩刑或社服令。

譚耀豪又指出，案中選擇認罪的被告，部分判囚21個月至23個月，但其餘選擇不認罪、最終裁定罪成的被告，法庭只將量刑起點定於兩個月至8個月，質疑有關差異太明顯。