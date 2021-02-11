港聞

食肆放寬｜政府推「ABCD」四營運模式　員工食客接種疫苗　堂食可延長至凌晨2時8人一枱 (15:19)

食物及衛生局長陳肇始今午（27日）公布放寬社交距離措施，其中餐飲業，食肆可有4種運作模式，陳肇始形容為「ABCD」類。

A類：沒採取指定防感染措施，堂食至下午6時前、最多二人一枱，人數上限為處所一半

B類：採取指定防感染措施，例如安排員工每14天做一次新型冠狀病毒檢測，食客用安心出行或指定紀錄方式，晚市至10時，最多4人一枱，人數上限為處所一半

C類：所有員工至少完成接種第一劑新冠疫苗，按需要整個或部分處所劃分特定區域，區域內堂食可延長至午夜12時，最多6人一枱，區域內食客須用安心出行，人數上限為處所一半

D類：若所有員工完成疫苗接種（已打兩劑及已過14天），按需要整個或部分處所劃分特定區域，堂食可延長至凌晨2時，最多8人一枱，人數上限為處所75%；食客須至少已接種首劑新冠疫苗，並使用安心出行

上述措施於4月29日起生效。

新冠肺炎 相關報道：

員工訪客接種至少一劑新冠疫苗 酒吧、卡拉OK等可重開

消息：港增約8確診 沒有源頭不明個案

林鄭月娥稱嚴肅處理華大基因出錯 懲罰需平衡港抗疫能力

華大一日驗30初陽 衛署證26假陽性

港星通氣泡 港府要港人打針 星旅客毋須 邱騰華：自我保障 民主黨：為谷數

新冠疫苗 相關報道：

針後亡一日兩宗 一為63歲公院醫生 患高血脂症 打第二劑科興後10日離世

相關字詞﹕疫苗氣泡 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介

上 / 下一篇新聞