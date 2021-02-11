食肆放寬｜政府推「ABCD」四營運模式　員工食客接種疫苗　堂食可延長至凌晨2時8人一枱 (15:19)

A類：沒採取指定防感染措施，堂食至下午6時前、最多二人一枱，人數上限為處所一半

B類：採取指定防感染措施，例如安排員工每14天做一次新型冠狀病毒檢測，食客用安心出行或指定紀錄方式，晚市至10時，最多4人一枱，人數上限為處所一半

C類：所有員工至少完成接種第一劑新冠疫苗，按需要整個或部分處所劃分特定區域，區域內堂食可延長至午夜12時，最多6人一枱，區域內食客須用安心出行，人數上限為處所一半

D類：若所有員工完成疫苗接種（已打兩劑及已過14天），按需要整個或部分處所劃分特定區域，堂食可延長至凌晨2時，最多8人一枱，人數上限為處所75%；食客須至少已接種首劑新冠疫苗，並使用安心出行

上述措施於4月29日起生效。

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