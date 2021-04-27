逾百內地投資者墮倫敦金陷阱失2億元　警拘7男女涉詐騙等罪 (13:07)

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中表示，警方早前接獲兩名律師報案，其代表的共116名事主於2013至2018年間墮入投資騙局，共損失超過2億港元，其中損失最多的60餘歲貿易公司經理兩年內損失1300萬港元。

涉本地金融公司及內地資產管理公司

案件涉及一間本地註冊金融公司及一間內地註冊資產管理公司，警方稱，該詐騙集團於新型冠狀病毒疫情爆發前，利用一間內地註冊資產管理公司作代理，於內地多次舉辦投資講座，聲稱有低風險高回報及保本倫敦金投資計劃，以13至27厘全年回報引誘事主投資，同時誘使事主簽署授權書，把網上投資戶口登入資料交予中介管理，以及把投資款項交由中介存入本地投資公司戶口投資，由中介全權操控其戶口作倫敦金買賣。

警稱「高位買入、低位賣出」不合邏輯

警方稱，事主上當後，其投資戶口出現大量不尋常高槓桿交易，致使金價僅輕微變動即令投資者損失慘重；部分事主戶口亦於金價沒有變動情況下出現大量高頻率交易，令事主損失大量交易行政費用；部分投資戶口出現「高位買入、低位賣出」交易，警方形容此不符合投資邏輯，事主短時間內損失所有本金，中介僅告知事主投資全數失利。

警方昨日搜查涉事本地公司位於中環及長沙灣辦事處，以及全港多區住宅，拘捕5男2女（35至76歲），包括公司負責人、董事及銀行戶口持有人，涉嫌串謀詐騙及洗黑錢，其中一名被捕者為法籍港人。行動中，警方檢獲一批電腦、手提電話、銀行紀錄、公司文件及83萬元現金，警方亦已凍結7700萬元資產。