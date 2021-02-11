新冠肺炎｜黃埔花園海之戀各一廈及帝苑酒店現初步確診納強制檢測　22校爆上呼吸道感染須強檢 (23:45)

任何在2021年4月13日至4月26日期間，曾身處以下地點超過兩小時的人，須於4月28日或之前接受檢測：

住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上初步確診個案

‧紅磡德康街3號黃埔花園第12期銀竹苑第4座

‧油尖旺麼地道69號帝苑酒店

‧荃灣大河道100號海之戀第7座

爆發上呼吸道感染學校

‧跑馬地大坑道336號瑪利曼小學

‧屯門青山公路青海圍26號保良局香港道教聯合會圓玄小學

‧荃灣怡康街2-12號海濱花園平台B迦南幼稚園（海濱花園）/迦南幼兒園（海濱花園）

‧天水圍天耀邨天耀社區中心5樓仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園

‧深水埗李鄭屋邨忠孝樓1座聖公會深水埗基愛堂幼稚園

‧沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園

‧九龍塘雅息士道1號國際英文幼稚園

‧將軍澳唐明街1號富康花園幼稚園大樓德寶英文幼稚園（將軍澳）/德寶國際幼兒學校（將軍澳）

‧長沙灣通州街500號星匯居1樓學之園幼稚園（星匯居）

‧上水天平邨天祥樓地下上水惠州幼稚園（分校）

‧大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

‧天水圍天晴邨天晴社區綜合服務大樓3樓302室東華三院廖烈武伉儷兒童發展中心

‧觀塘利安道32號順利紀律部隊宿舍平台2樓15A號舖晶晶幼稚園及幼兒中心（順利分校）

‧東涌逸東邨逸東商場2期1樓善一堂逸東幼稚園

‧屯門青雲路22號聖公會青山聖彼得堂幼稚園

‧屯門青雲路22號C座1樓及地下（部份）聖公會青山聖彼得堂幼兒中心/香港聖公會青山聖彼得堂青雲路幼稚園

‧屯門市地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

‧天水圍天龍路9號嘉湖山莊第6期美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園

‧黃大仙竹園北邨桐園樓地下聖公會慈光堂柯佩璋幼稚園及幼兒園

‧粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校

‧荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓4號舖迦南幼稚園（荃灣）

‧北角清華街30號蘇浙小學校的幼兒園及幼稚園（不包括小學及國際班）

其他較早到期的強制檢測公告

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