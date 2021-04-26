唐狗殯儀館外遭撞斃　狗主設祭壇街坊悼念 (20:45)

狗主明哥今早起於九龍殯儀館外設置祭壇悼念，置有紙紥「大耳豪宅」、狗糧、玩具、鮮花等物品。眾街坊亦撰寫悼文，提及大耳是街坊心中無價之寶，「其他狗狗永遠取代不了你在我們心中的地位」。大耳的遺體今午約3時於元朗寵物善終火化，明哥其後將大耳骨灰帶回祭壇臨時存放。

油尖旺區議員曾自鳴指出，大耳原主人因故未能繼續飼養牠，輾轉交予殯儀館職員明哥接手，牠隨後一直在殯儀館附近成長。曾自鳴說，約4年前認識大耳，牠性格溫馴、不會撩事鬥非；他知悉大耳離世後感難過。曾自鳴表示，肇事司機意外後未有道歉便離開，做法相當差，「明哥一直想低調，只想司機出來道歉」。惟至大耳出殯，司機仍未與明哥聯絡，曾自鳴遂於昨日（25日）去信警方要求跟進是否涉及虐待動物或不小心駕駛等。

街坊黃小姐今午帶同狗玩具到場向大耳致祭，她表示，大耳一直陪伴街坊生活，是有靈性的朋友，她對事故感到難過，「無正常途徑畀返個公道佢（大耳）……而家佢走咗，都應該要畀個尊重佢」。另一街坊鄭女士則指出，大耳在大角嘴一帶生活多年，她早把大耳視為街坊，「好似人咁」。她認為，涉事司機須承認責任，「動物都係生命，道歉都要啦」。