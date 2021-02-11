Now工程採訪佔旺稱遭警毆　律政司問作供警同袍想法被拒　官：若不滿可訴諸上訴庭 (19:30)

原告李小龍，被告為代表警務處長的律政司長。案發時為東九龍總區情報組的警員潘景臨供稱，2014年11月他在旺角上海街一帶掃蕩時，在遠處看到李小龍推撞一名軍裝警署警長。後來有約20至30名示威者向潘景臨的方向衝前，他向示威者大叫「唔好過嚟」時，感到右大腿近膝頭位置遭硬物襲擊，轉身後看到李小龍正在收起一把鋁梯，他認出李小龍並懷疑自己遭其襲擊，故向他大喊「你襲警」，上前制服他。

律政司一方向潘景臨播放李小龍被制服在地的片段，看到有另一警員將抬起李小龍的右腳並將他轉身面向地，律政司一方問潘景臨此舉目的為何，遭法官李樹旭制止，並拒絕律政司再就該部分作提問，並稱「若你不喜歡，便帶上上訴庭」。

律政司一方最後讀出潘景臨的部分供辭，稱他沒有打李小龍，亦沒看見其他警員對李小龍拳打腳踢或蓄意傷害他。案件明（27日）續。