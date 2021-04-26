6人涉沙田警署外非法集結受審　裁判官持拐杖審案全程站立 (16:29)

其中一名被告楊基樂（24歲）今承認非法集結罪，其餘6人不認罪受審，依次為區嘉偉（25歲）、李子豪（26歲）、葉盛富（22歲）、蔡承志（23歲）、何皓賢（25歲）及林嘉慧（19歲），同被控參與非法集結。區嘉偉及葉盛富另涉無牌管有一個無線電收發器。區嘉偉及林嘉慧各被控管有激光筆；區嘉偉另被指稱在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警員楊竣然。

時任沙田警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官的女督察潘小宇供稱，當日與兩名警員在警署3樓平台觀察，至晚上11時許，有約120名黑衣人分別於警署正門、附近天橋、對出的禾輋街及豐順街交界聚集辱罵警員「死黑警」等，有人向警署照藍綠色激光及投擲物品。由於人數不斷上升，多次警告無效後，遂發射3枚催淚彈驅散。

認罪被告楊基樂的案情指出，凌晨12時許，兩名警員看見他及十多人於巴士站聚集，其中楊基樂用藍激光照向兩警員，警員將他拘捕；他及後拒保，去年4月再被捕。楊基樂求情及判刑將於審訊後一併處理，其間獲准保釋外出，除原有條件外，保釋金增至2萬元，並新增守宵禁令。

其他報道：DSE 2021｜通識科開考 考生預計沒政治題試前省略溫習 科目重整感可惜

其他報道：安運旅遊全線結業 200旅客受影響涉400萬元旅費